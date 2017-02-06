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Правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудования под видом нового

Киев • УНН

 • 56232 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правоохранители столицы расследуют уголовное производство по фактам реализации в различных областях Украины некачественного медицинского оборудования по завышенным ценам. Об этом УНН стало известно из собственных информированных источников в правоохранительных органах.

Правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудования под видом нового

Так, в настоящее время следственным путем проверяется информация о нарушениях должностными лицами ООО "УМТ+", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПП" ДИКСИОН Украина", а также должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины.

По данным следствия, указанные коммерческие структуры импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали по значительно завышенным ценам, в том числе и в рамках процедур закупок с использованием средств государственного и местных бюджетов.

Для этой деятельности использовались зарегистрированные за рубежом компании, которые не являются производителями медицинского оборудования. В частности, речь идет о таких фирмах, как "In Med sro", "In-X medical sro", "Panax FCS sro" и другие. Эти фирмы зарегистрированы в Словакии.

Следователи в рамках производства также установили, что указанные структуры причастны к продаже в Украине медицинского оборудования, которое уже было в употреблении, под видом нового.

Правоохранители также сообщили, что совершение уголовно преступления стало возможным в результате подделки документов для таможенного контроля, а также при наличии сговора с руководителями департаментов здравоохранения областных администрации.

Добавим, по данным Реестра юридических лиц Минюста, ООО "УМГ+" зарегистрировано в Киеве с 2013 года, с 2016 года - его руководителем значится Валигун Владимир Васильевич. Основателем и конечным выгодоприобретателем компании является - Лаврентий Дмитрий Степанович.

По КВЭДу ООО "УМГ+" - посредник, реализующий товары, имеет право на оптовую торговлю фармацевтическими товарами, розничную торговлю медицинскими и ортопедическими товарами.

ЧАО "УМТ" - зарегистрировано в Виннице, основателем компании является Рехак Андрей. Размер уставного капитала составляет 30 тыс. грн. По КВЭДу, указанная фирма также посредник в торговле товарами.

ООО "Медторг" - зарегистрировано в Киеве Мирным Вадимом Юрьевичем. Компания имеет уставный капитал в размере 1 тыс. грн, по КВЭДу занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами, машинами и оборудованием, розничной торговлей медицинскими и ортопедическими товарами (ул. Пирогова 2,37).

ЧП "НПП "ДИКСИОН Украина" - зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО" Медторг "(ул. Пирогова, 2/37). Имеет уставный капитал в 1 тыс. грн. Директор и основатель фирмы - Фэнин Василий Петрович.

Добавим, словацкие фирмы, которые по данным следствия причастны к закупкам медицинской техники, принадлежат К.Гаевскому и В.Фэнину.

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