Правоохоронці викрили нападника на кредитну установу у Києві

Так, під час новорічних свят пункт із видачі кредитів працював у звичному режимі. Вдень в установу зайшов невідомий чоловік, який користуючись відсутністю охорони та інших відвідувачів, він продемонстрував предмет, схожий на пістолет, та почав вимагати гроші.

Наразі, в результаті проведених слідчих дій, поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Злочинцем виявився 20-річний, який у вчиненому зізнався та вирішив співпрацювати зі слідством.

Досудове розслідування триває у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Злочинцю загрожує до семи років позбавлення волі.