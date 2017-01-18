Правоохранители разоблачили нападавшего на кредитное учреждение в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Правоохранители разоблачили мужчину, который совершил разбойное нападение на кредитное учреждение в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, во время новогодних праздников пункт по выдаче кредитов работал в обычном режиме. Днем в учреждение зашел неизвестный мужчина, который пользуясь отсутствием охраны и других посетителей, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги.
Сейчас в результате проведенных следственных действий, полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Преступником оказался 20-летний, который в содеянном сознался и решил сотрудничать со следствием.
Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.