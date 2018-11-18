Правоохоронці відпустили помічника Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці відпустили помічника народного депутата Надії Савченко на громадських засадах Валерія Місійка. Про це повідомила сестра нардепа Віра Савченко у Facebook, передає УНН.
“Вже Валерія Місійка відпустили”, — написала В.Савченко.
Нагадаємо, раніше прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко повідомила, що правоохоронці затримали “без жодних причин” помічника народного депутата Надії Савченко на громадських засадах Валерія Місійко.
Також вона повідомила, що її вдарив по голові один із правоохоронців. За її словами, вона написала заяву в Шевченківському відділку поліції.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.