Правоохранители отпустили помощника Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители отпустили помощника народного депутата Надежды Савченко на общественных началах Валерия Мисийко. Об этом сообщила сестра нардепа Вера Савченко в Facebook, передает УНН.
"Уже Валерия Мисийкj отпустили", - написала В.Савченко.
Напомним, ранее пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко сообщила, что правоохранители задержали "без причин" помощника народного депутата Надежды Савченко на общественных началах Валерия Мисийко.
Также она сообщила, что ее ударил по голове один из правоохранителей. По ее словам, она написала заявление в Шевченковском отделении полиции.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.