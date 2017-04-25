Правоохоронці в Одеському порту виявили контрабандного вантажу на 700 тис. грн
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з мобільною групою Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи виявили в одеському порту контрабандний вантаж. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Південного регіонального управління ДПСУ.
“На теплоході під прапором Туреччини, згідно документів на вантаж, знаходилися товари для дому китайського виробництва. Проте в ході огляду контейнера було виявлено невідповідність між відомостями про товари, що заявлені в митній декларації, та товарами, що наявні в контейнері”, — повідомили в прес-службі Південного регіонального управління ДПСУ.
За результатами огляду представником ММГ складено протокол про порушення митних правил за ст.472 МКУ (“Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення”).
Сума контрабандного вантажу склала 705, 5 тис. грн.
Нагадаємо, 24 квітня СБУ на Одещині вилучила рекордну партію контрабандного амфетаміну.