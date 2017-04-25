Правоохоронці в Одеському порту виявили контрабандного вантажу на 700 тис. грн

“На теплоході під прапором Туреччини, згідно документів на вантаж, знаходилися товари для дому китайського виробництва. Проте в ході огляду контейнера було виявлено невідповідність між відомостями про товари, що заявлені в митній декларації, та товарами, що наявні в контейнері”, — повідомили в прес-службі Південного регіонального управління ДПСУ.

За результатами огляду представником ММГ складено протокол про порушення митних правил за ст.472 МКУ (“Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення”).

Сума контрабандного вантажу склала 705, 5 тис. грн.

Нагадаємо, 24 квітня СБУ на Одещині вилучила рекордну партію контрабандного амфетаміну.