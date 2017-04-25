Правоохранители в Одесском порту обнаружили контрабандного груза на 700 тыс. грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30215 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96323 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149584 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113798 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114829 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111522 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106836 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103382 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151938 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 9503 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с мобильной группой Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела, обнаружили в одесском порту контрабандный груз. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

 

“На теплоходе под флагом Турции, согласно документам на груз, находились товары для дома китайского производства. Однако в ходе осмотра контейнера было выявлено несоответствие между сведениями о товарах, заявленных в таможенной декларации, и товарами, имеющиеся в контейнере ”, - сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

По результатам осмотра представителем ММГ составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 ТКУ ( “Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения”).
Сумма контрабандного груза составила 705, 5 тыс. грн.

Напомним, 24 апреля СБУ в Одесской области изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина .

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