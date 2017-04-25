Правоохранители в Одесском порту обнаружили контрабандного груза на 700 тыс. грн
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с мобильной группой Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела, обнаружили в одесском порту контрабандный груз. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.
“На теплоходе под флагом Турции, согласно документам на груз, находились товары для дома китайского производства. Однако в ходе осмотра контейнера было выявлено несоответствие между сведениями о товарах, заявленных в таможенной декларации, и товарами, имеющиеся в контейнере ”, - сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.
По результатам осмотра представителем ММГ составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 ТКУ ( “Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения”).
Сумма контрабандного груза составила 705, 5 тыс. грн.
Напомним, 24 апреля СБУ в Одесской области изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина .