Правоохоронці в Одесі провели обшуки у осіб причетних до кількох вбивств

“Обшуки проводились в рамках кримінального провадження у осіб, які підозрюються у причетності до скоєння ряду вбивств. В результаті обшуків було виявлено та вилучено 4 одиниці зброї та велика кількість набоїв, які вже відправили на експертизу”, — повідомили у відомстві.

Наразі тривають подальші оперативно-слідчі дії. Варто зазначити, що дані спільні заходи направлені на недопущення дестабілізації ситуації в Одеському регіоні, особливо, напередодні весняних свят.

Нагадаємо, 13 квітня правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповування у Запоріжжі.