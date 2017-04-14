Правоохоронці в Одесі провели обшуки у осіб причетних до кількох вбивств
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Співробітники оперативного підрозділу Південного регіонального управління разом з представниками Головного управління Національної поліції у АР Крим провели обшуки за кількома адресами у м.Одеса. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ДПСУ.
“Обшуки проводились в рамках кримінального провадження у осіб, які підозрюються у причетності до скоєння ряду вбивств. В результаті обшуків було виявлено та вилучено 4 одиниці зброї та велика кількість набоїв, які вже відправили на експертизу”, — повідомили у відомстві.
Наразі тривають подальші оперативно-слідчі дії. Варто зазначити, що дані спільні заходи направлені на недопущення дестабілізації ситуації в Одеському регіоні, особливо, напередодні весняних свят.
Нагадаємо, 13 квітня правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповування у Запоріжжі.