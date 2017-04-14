Правоохранители в Одессе провели обыски у лиц причастных к нескольким убийствам
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сотрудники оперативного подразделения Южного регионального управления вместе с представителями Главного управления Национальной полиции в АР Крым провели обыски по нескольким адресам в г.Одесса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
“Обыски проводились в рамках уголовного производства у лиц, подозреваемых в причастности к совершению ряда убийств. В результате обысков было обнаружено и изъято 4 единицы оружия и большое количество патронов, которые уже отправили на экспертизу ”, - сообщили в ведомстве.
Сейчас продолжаются дальнейшие оперативно-следственные действия. Стоит отметить, что данные совместные мероприятия направлены на недопущение дестабилизации ситуации в Одесском регионе, особенно в преддверии весенних праздников.
Напомним, 13 апреля правоохранители пресекли деятельность преступной группировки в Запорожье .