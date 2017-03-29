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Правоохоронці створюють видимість боротьби із сурогатом алкоголю на ринку — О.Барна

Правоохоронці створюють видимість боротьби із сурогатом алкоголю на ринку — О.Барна

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Боротьба із нелегальним ринком алкоголю не може завершуватися виявленням сурогатної продукції, тобто тим, про що сьогодні звітують правоохоронці. Насправді необхідно досліджувати і розбиратися, звідки і чому нелегальний алкоголь береться на нашому ринку. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Олег Барна.

За словами політика, до нелегального ринку алкоголю можуть мати стосунок державні спиртзаводи.

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“Правоохоронні органи, скоріше всього, показують нам видимість боротьби із нелегальним продажем та виробництвом сурогатів, нелегальної алкогольної продукції. Тому що виявити нелегальний алкоголь — це одне, але потрібно дослідити і вивчити, як він опинився у продажу — починаючи від його виробництва і закінчуючи поставкою.

Навіть спиртові заводи в деякій мірі можуть бути причетні до того, що виробляють нелегальний спирт і працюють втемну. І це було темою обговорення і в 2015 році у нас на комітеті (Верховної ради — ред.)— але по цей час правоохоронці лише роблять видимість боротьби. Важелів впливу і повноважень, і ресурсів, як фінансових так і матеріальних, і в тому числі, людських у них достатньо, щоб це питання припинити — зробити рейди по всіх закладах, виявити безакцизну або із фальшивими акцизними марками алкогольну продукцію, зробити відповідні слідчі дії щодо виявлення поставщиків продукції...”, - розповів він.

О.Барна наголосив на тому, питання боротьби із сурогатним ринком має заслуховуватися на рівні Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading (ТМ “Medoff”, “Arctica”, “Рідна Роса”, “М’рная”, “Коктебель”) Ольги Івушкіної щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.

Також нагадаємо, через тіньові ринок алкоголю, країна наразі недоотримує близько 9 млрд грн щороку.

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