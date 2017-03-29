Правоохранители создают видимость борьбы с суррогатом алкоголя на рынке - О.Барна

По словам политика, к нелегальному рынку алкоголя могут иметь отношение государственные спиртзаводы.

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“Правоохранительные органы, скорее всего, показывают нам видимость борьбы с нелегальной продажей и производством суррогатов, нелегальной алкогольной продукции. Потому что выявить нелегальный алкоголь — это одно, но нужно исследовать и изучить, как он оказался в продаже — начиная от его производства и заканчивая поставкой.

Даже спиртовые заводы в некоторой степени могут быть причастны к тому, что производят нелегальный спирт и работают втемную. И это было темой обсуждения и в 2015 году у нас на комитете (Верховной Рады — ред.) — но по настоящее время правоохранители только делают видимость борьбы. Рычагов влияния и полномочий, и ресурсов, как финансовых, так и материальных, и в том числе, человеческих у них достаточно, чтобы этот вопрос прекратить — сделать рейды по всем заведениям, обнаружить безакцизную или с фальшивыми акцизными марками алкогольную продукцию, сделать соответствующие следственные действия по выявлению поставщиков продукции... ”, - рассказал он.

О.Барна отметил, что вопрос борьбы с суррогатным рынком должен быть рассмотрен на уровне Кабинета министров Украины.

Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading (ТМ “Medoff”, “Arctica”, “Родная Роса”, “Мърная”, “Коктебель”) Ольги Ивушкиных ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.

Также напомним, из-за теневого рынка алкогола страна сейчас недополучает около 9 млрд грн ежегодно.