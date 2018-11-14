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Правоохоронці спіймали молодиків, які закидали камінням електричку з людьми у Києві

Правоохоронці спіймали молодиків, які закидали камінням електричку з людьми у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прокуратура Києва спільно зі столичною поліцією викрила вандалів, які 31 липня 2018 року силоміць зупинили електричку між станціями Сирець та Вишгородська та закидали людей камінням і застосували сльозогінний газ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.

“На даний час трьом особам вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням предметів заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)”, — розповіли у прокуратурі.

У прес-службі уточнили, злочинцями виявилися 20-24-річні мешканці міста Києва.

Як зазначили у прес-службі, 14 листопада за результатами проведення 7 обшуків за місцем проживання вандалів виявлено та вилучено балаклави, балони з фарбою, запчастини від електрички, речовини, схожі на наркотичні засоби, рукавички, відеокамери та інші речові докази.

За вчинене молодикам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

У прокуратурі нагадали, що вандали протримали електричку між станціями майже півгодини, у той час, коли у вагонах перебували не тільки дорослі, а й діти. Крім того, коли пасажири почали робити хуліганам зауваження, в них полетіли каміння та був застосований сльозогінний газ.

Нагадаємо, у квітні 2018 року стався схожий випадок. Невідомі молодики закидали камінням електропоїзд Київ-Малин на станції Ворзель. Тоді внаслідок нападу вандалів постраждав машиніст потяга.

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