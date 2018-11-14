Правоохоронці спіймали молодиків, які закидали камінням електричку з людьми у Києві

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прокуратура Києва спільно зі столичною поліцією викрила вандалів, які 31 липня 2018 року силоміць зупинили електричку між станціями Сирець та Вишгородська та закидали людей камінням і застосували сльозогінний газ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.