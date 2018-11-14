Правоохранители поймали молодых людей, которые забросали камнями электричку с людьми в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокуратура Киева совместно со столичной полицией разоблачила вандалов, которые 31 июля 2018 года силой остановили электричку между станциями Сырец и Вышгородская и забросали людей камнями и применили слезоточивый газ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.
“В настоящее время трем лицам уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений)”, — рассказали в прокуратуре.
В пресс-службе уточнили, преступниками оказались 20-24-летние жители города Киева.
Как отметили в пресс-службе, 14 ноября по результатам проведения 7 обысков по месту жительства вандалов обнаружено и изъято балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотические средства, перчатки, видеокамеры и другие вещественные доказательства.
За совершенное молодым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
В прокуратуре напомнили, что вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в то время, когда в вагонах находились не только взрослые, но и дети. Кроме того, когда пассажиры начали делать хулиганам замечание, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ.
Напомним, в апреле 2018 года произошел похожий случай. Неизвестные молодые забросали камнями электропоезд Киев-Малин на станции Ворзель. Тогда в результате нападения вандалов пострадал машинист поезда.