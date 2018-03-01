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Правоохоронці сьогодні вночі мають намір розігнати наметове містечко перед будівлею ВР - джерело

Правоохоронці сьогодні вночі мають намір розігнати наметове містечко перед будівлею ВР - джерело

Київ • УНН

 • 7842 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Правоохоронці сьогодні вночі мають намір розігнати наметове містечко перед будівлею ВР. Про це УНН повідомило поінформоване джерело наближене до учасників акції протестів.

“Як стало відомо, сьогодні вночі мають намір правоохоронці ліквідувати наметове містечко” — сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу в столичному главку поліції заперечують інформацію про підготовку силовиків до примусового знесення наметового містечка протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Києві з посиланням на керівника управління Андрія Крищенка.

“Інформація, яка поширюється у мережі Інтернет, про нібито „зачистки“ чи „штурм“ наметового містечка під Верховною Радою України, не відповідає дійсності. До того ж, „зачистки“ і „штурми“ — це не поліцейські заходи, передбачені Законом України „Про Національну поліцію“: правоохоронці можуть виконувати рішення судів або проводити слідчі дії. Поліція Києва біля ВРУ лише забезпечує громадський порядок”, — сказав А.Крищенко.

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