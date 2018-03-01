Правоохранители сегодня ночью намерены разогнать палаточный городок перед зданием ВР - источник

“Как стало известно, сегодня ночью правоохранители намерены ликвидировать палаточный городок”, — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном главке милиции отрицают информацию о подготовке силовиков к принудительному сносу палаточного городка протестующих возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве со ссылкой на руководителя управления Андрея Крищенко.

“Информация, которая распространяется в сети Интернет о якобы „зачистке“ или „штурме“ палаточного городка под Верховной Радой Украины, не соответствует действительности. К тому же, „зачистки“ и „штурмы“ — это не полицейские меры, предусмотренные Законом Украины „О Национальной полиции“: правоохранители могут выполнять решения судов или проводить следственные действия. Полиция Киева возле ВРУ только обеспечивает общественный порядок”, — сказал А.Крищенко.