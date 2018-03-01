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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56361 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66881 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69873 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105125 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98681 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104219 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111215 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Правоохранители сегодня ночью намерены разогнать палаточный городок перед зданием ВР - источник

Правоохранители сегодня ночью намерены разогнать палаточный городок перед зданием ВР - источник

Киев  •  УНН

 • 7842 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Правоохранители сегодня ночью намерены разогнать палаточный городок перед зданием ВР. Об этом УНН сообщил информированный источник близкий к участникам акции протеста.

“Как стало известно, сегодня ночью правоохранители намерены ликвидировать палаточный городок”, — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном главке милиции отрицают информацию о подготовке силовиков к принудительному сносу палаточного городка протестующих возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве со ссылкой на руководителя управления Андрея Крищенко.

“Информация, которая распространяется в сети Интернет о якобы „зачистке“ или „штурме“ палаточного городка под Верховной Радой Украины, не соответствует действительности. К тому же, „зачистки“ и „штурмы“ — это не полицейские меры, предусмотренные Законом Украины „О Национальной полиции“: правоохранители могут выполнять решения судов или проводить следственные действия. Полиция Киева возле ВРУ только обеспечивает общественный порядок”, — сказал А.Крищенко.

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