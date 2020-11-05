Правоохоронці розслідують понад 200 проваджень щодо ухилення від призову

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. З початку цього року в Україні обліковано понад 200 кримінальних проваджень через ухилення від призову на строкову військову службу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Так, упродовж січня-вересня 2020 року було обліковано 229 кримінальних проваджень за ст. 335 КК України (Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу – ред.). Загалом зареєстровано 420 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 191 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Також до суду направлено 78 проваджень.

Також зазначається, що найбільше правопорушень через ухилення від призову на строкову військову службу за січень-вересень цього року обліковано в Одеській та Дніпропетровській областях - по 40, у Львівській області – 27 та в Івано-Франківській – 14.

Окрім того, повідомляється, що за ухилення від призову за мобілізацією упродовж січня-вересня 2020 року було обліковано 3 кримінальних провадження. Загалом зареєстровано 5 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 2 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Жодне провадження не направлене до суду.

Повідомляється, що за ст. 336 ККУ - ухилення від призову за мобілізацією 2 провадження обліковано в Київській області та 1 - у Львівській області.

Нагадаємо,1 жовтня цього року, в Україні розпочався осінній призов на строкову службу в армії, який триватиме до кінця грудня 2020 року.

Як повідомлялося, до Збройних Сил України восени буде призвано на понад півтори тисячі осіб менше від раніше запланованого.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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