Правоохранители расследуют более 200 производств относительно уклонения от призыва
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С начала этого года в Украине учтено более 200 уголовных производств относительно уклонения от призыва на срочную военную службу. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.
Так, в течение января-сентября 2020 года были учтены 229 уголовных производств по ст. 335 УК Украины (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава - ред.). Всего зарегистрировано 420 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 191 производство, в частности из-за отсутствия состава преступления. Также в суд направлено 78 производств.
Также отмечается, что больше всего правонарушений за уклонение от военной службы за январь-сентябрь этого года учтено в Одесской и Днепропетровской областях - по 40, во Львовской области - 27 и в Ивано-Франковской - 14.
Кроме того, сообщается, что за уклонение от призыва по мобилизации в течение января-сентября 2020 года были учтены 3 уголовных производства. Всего зарегистрировано 5 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 2 производства, в частности из-за отсутствия состава преступления. Ни одно производство не направлено в суд.
Сообщается, что по ст. 336 УКУ - уклонение от призыва по мобилизации 2 производства учтено в Киевской области и 1 - во Львовской области.
Напомним, 1 октября этого года в Украине начался осенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до конца декабря 2020 года.
Как сообщалось, в Вооруженные Силы Украины осенью будут призваны на более чем 1,5 тысячи человек меньше от ранее запланированного.