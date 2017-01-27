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Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху в багатоповерхівці у Сумах

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху в багатоповерхівці у Сумах

Київ • УНН

 • 9428 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху в дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Сумської області.

За інформацією прес-служби, вдень саме в цьому місці працівниками Приватного акціонерного товариства “Сумигаз” проводились роботи по встановленню вузлу обліку газу, зокрема обладнано вузол металевим захисним щитом для газового лічильника. Газ до вказаного вузлу не подавався.

У ході огляду місця події та прибудинкової території було виявлено чеку та металеві осколки. Будинок та його конструкції не пошкоджені. Попередня версія — причиною вибуху став вибуховий пристрій.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією — ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області. Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів Сумської місцевої прокуратури.

Наразі вживаються оперативно-розшукові заходи та здійснюються слідчо-процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин події, причетних осіб та фіксацію доказів вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у четвер, 26 січня, близько 22 год. 20 хв. із зовнішньої сторони дев’ятиповерхового будинку по вул. Холодногірська, б. 33/1 в місті Суми вибухнув газопровід.

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