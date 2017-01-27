Правоохранители начали расследование по факту взрыва в многоэтажке в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Правоохранители начали расследование по факту взрыва в девятиэтажном доме в Сумах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
По информации пресс-службы, днем именно в этом месте работниками частного акционерного общества "Сумыгаз" проводились работы по установке узла учета газа, в частности оборудование узла металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узел не подавался.
В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории было обнаружено чека и металлические осколки. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия - причиной взрыва стало взрывное устройство.
Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской городской прокуратуры.
Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксацию доказательств совершения уголовного преступления.
Напомним, в четверг, 26 января, около 22 часов. 20 мин. с внешней стороны девятиэтажного дома по ул. Холодногорская, д. 33/1 в городе Сумы взорвался газопровод.