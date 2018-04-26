У Києві розкрили вбивство бізнесмена в урядовому кварталі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці розкрили вбивство бізнесмена, яке сталося у березні на вулиці Лютеранській у Києві. Зловмиснику оголошено про підозру, повідомили УНН у прес-службі прокуратури столиці.
"Завдяки скоординованій роботі прокурорів Київської місцевої прокуратури №6 та слідчих Печерського управління поліції міста Києва розкрито резонансний злочин, який стався у центрі столиці 6 березня 2018 року", - зазначили у прокуратурі.
У відомстві нагадали, що тоді в одному з дворів по вулиці Лютеранській на Печерську невідомий чоловік завдав ножове поранення 37-річному бізнесмену, який прямував до своєї машини. Одразу після вчинення злочину, зловмисник втік, а поранений підприємець від отриманих травм помер в кареті "швидкої".
Зазначається, що особу зловмисника встановлено і його затримано.
"Ним виявився 42-річний місцевий мешканець, який раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності", - додали у прокуратурі.
Правохоронці встановили, що під час раптового конфлікту, який виник між потерпілим та підозрюваним, останній наніс чоловіку один удар ножем в область правого стегна, чим викликав гостру крововтрату та шок, що призвело до смерті пораненого в кареті швидкої допомоги.
"Наразі прокурором місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого)", - повідомили у відомстві.
До Печерського районного суду Києва скеровано клопотання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 6 березня в урядовому кварталі у Києві вбили чоловіка.