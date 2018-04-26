В Киеве раскрыли убийство бизнесмена в правительственном квартале
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правоохранители раскрыли убийство бизнесмена, которое произошло в марте на улице Лютеранской в Киеве. Злоумышленнику объявлено о подозрении, сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры столицы.
"Благодаря скоординированной работе прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 и следователей Печерского управления полиции города Киева раскрыто резонансное преступление, которое произошло в центре столицы 6 марта 2018 года", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что тогда в одном из дворов по улице Лютеранской на Печерске неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления, злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете "скорой".
Отмечается, что личность злоумышленника установлена и он задержан.
"Им оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности", - добавили в прокуратуре.
Правоохранители установили, что во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи.
"Сейчас прокурором местной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего)", - сообщили в ведомстве.
В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 6 марта в правительственном квартале в Киеве убили мужчину.