В Киеве раскрыли убийство бизнесмена в правительственном квартале

"Благодаря скоординированной работе прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 и следователей Печерского управления полиции города Киева раскрыто резонансное преступление, которое произошло в центре столицы 6 марта 2018 года", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что тогда в одном из дворов по улице Лютеранской на Печерске неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления, злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете "скорой".

Отмечается, что личность злоумышленника установлена ​​и он задержан.

"Им оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи.

"Сейчас прокурором местной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего)", - сообщили в ведомстве.

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 6 марта в правительственном квартале в Киеве убили мужчину.