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Правоохоронці провели спецоперацію по звільненню підприємця на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Співробітники карного розшуку та Головного управління поліції Київщини разом з прокуратурою провели спеціальну операцію із задіянням спецпризначенців, внаслідок чого був звільнений 25-річний підприємець, якого тримали у заручниках зловмисники, вимагаючи з родичів викуп у розмірі 100 тис. доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції у Київській області, передає УНН.

"В Києві невідомі викрали одного з підприємців біля його будинку. За звільнення заручника вимагали від рідних потерпілого сто тисяч доларів. Поліція одразу розпочала пошуки чоловіка та були орієнтовані різні підрозділи. Правоохоронці з'ясували, що підприємця можуть незаконно тримати в одному з сіл Броварського району. Співробітники карного розшуку та Головного управління поліції Київщини разом з прокуратурою провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців", - зазначається у повідомленні.

В результаті обшуку помешкання затримали господаря будинку, який у себе в підвалі тримав прив'язаним підприємця та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (розбійний напад), ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину, також зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, поліція розкрила замовне вбивство власника стоматологічних клінік у Києві.

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