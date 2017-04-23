Правоохранители провели спецоперацию по освобождению предпринимателя в Киевской области

"В Киеве неизвестные похитили одного из предпринимателей возле его дома. За освобождение заложника требовали от родных пострадавшего сто тысяч долларов. Полиция сразу начала поиски мужчины и были ориентированы различные подразделения. Правоохранители выяснили, что предпринимателя могут незаконно держать в одном из сел Броварского района . Сотрудники уголовного розыска и Главного управления полиции Киевской области вместе с прокуратурой провели специальную операцию по освобождению заложника, задействовавши спецназ", - отмечается в сообщении.

В результате обыска квартиры задержали хозяина дома, который у себя в подвале держал привязанным предпринимателя и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбойное нападение), ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению, также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве .