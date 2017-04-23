Правоохранители провели спецоперацию по освобождению предпринимателя в Киевской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30176 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96264 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149562 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113789 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114825 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111519 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103544 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Правоохранители провели спецоперацию по освобождению предпринимателя в Киевской области

Правоохранители провели спецоперацию по освобождению предпринимателя в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 13082 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сотрудники уголовного розыска и Главного управления полиции Киевской области вместе с прокуратурой провели специальную операцию с задействованием спецназовцев, вследствии чего был освобожден 25-летний предприниматель, которого держали в заложниках злоумышленники, требуя с родственников выкуп в размере 100 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

"В Киеве неизвестные похитили одного из предпринимателей возле его дома. За освобождение заложника требовали от родных пострадавшего сто тысяч долларов. Полиция сразу начала поиски мужчины и были ориентированы различные подразделения. Правоохранители выяснили, что предпринимателя могут незаконно держать в одном из сел Броварского района . Сотрудники уголовного розыска и Главного управления полиции Киевской области вместе с прокуратурой провели специальную операцию по освобождению заложника, задействовавши спецназ", - отмечается в сообщении.

В результате обыска квартиры задержали хозяина дома, который у себя в подвале держал привязанным предпринимателя и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбойное нападение), ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению, также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве .

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