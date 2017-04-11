Правоохоронці провели обшуки на Одеському авіаційному заводі

Правоохоронці вилучили документи, які, за попередньою інформацією, викривають корупційні схеми керівництва заводу.

Слідчі прокуратури Одещини розслідують кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата, заволодіння майном).

"Наразі перевіряється версія щодо розтрати службовими особами “Одеського авіаційного заводу” коштів та майна державного підприємства. За попередньою інформацією, на завод надходила експортна техніка для Анголи, яку наш завод повинен був відремонтувати і відправити замовнику. Але замість цього відбувалася підміна робочої бойової техніки, яка перебувала на балансі Міністерства оборони, і відправлялася як вже відремонтована”, — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, 24 березня національне антикорупційне бюро України здійснювало обшуки в Одесі у справі щодо продажу мерією адміністративної будівлі.