Правоохранители провели обыски на Одесском авиационном заводе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня следователи СБУ и прокуратуры области провели обыски в помещениях Одесского авиазавода. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Правоохранители изъяли документы, которые, по предварительной информации, разоблачают коррупционные схемы руководства завода. Следователи прокуратуры Одесской области расследуют уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата, завладение имуществом) .
"Сейчас проверяется версия о растрате должностными лицами "Одесского авиационного завода" средств и имущества государственного предприятия. По предварительной информации, на завод поступала экспортная техника для Анголы, которую наш завод должен был отремонтировать и отправить заказчику. Но вместо этого происходила подмена рабочей боевой техники, находившейся на балансе Министерства обороны, и она отправлялась как уже отремонтирована"- сообщили в прокуратуре.
Напомним, 24 марта национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляло обыски в Одессе по делу о продаже мэрией административного здания .