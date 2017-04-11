Правоохранители провели обыски на Одесском авиационном заводе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61075 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107161 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164665 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120868 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119247 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113976 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105212 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156502 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители провели обыски на Одесском авиационном заводе

Правоохранители провели обыски на Одесском авиационном заводе

Киев  •  УНН

 • 12684 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня следователи СБУ и прокуратуры области провели обыски в помещениях Одесского авиазавода. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Правоохранители изъяли документы, которые, по предварительной информации, разоблачают коррупционные схемы руководства завода. Следователи прокуратуры Одесской области расследуют уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата, завладение имуществом) .

"Сейчас проверяется версия о растрате должностными лицами "Одесского авиационного завода" средств и имущества государственного предприятия. По предварительной информации, на завод поступала экспортная техника для Анголы, которую наш завод должен был отремонтировать и отправить заказчику. Но вместо этого происходила подмена рабочей боевой техники, находившейся на балансе Министерства обороны, и она отправлялась как уже отремонтирована"- сообщили в прокуратуре.

Напомним, 24 марта национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляло обыски в Одессе по делу о продаже мэрией административного здания .

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