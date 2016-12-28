Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З 30 грудня підрозділи поліції, Нацгвардії, ДСНС та прикордонної служби перейдуть на посилений режим несення служби. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Про заходи із забезпечення безпеки громадян йшлося сьогодні, 28 грудня, на селекторній нараді під головуванням заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. В нараді взяли участь керівники усіх відомств Міністерства внутрішніх справ та їх регіональних підрозділів.
Комнадувач Нацгвардії Юрій Аллеров повідомив, що Нацгвардія буде забезпечувати публічну безпеку у тісній взаємодії з патрульними поліцейськими.
“НГУ і патрульні підрозділи будуть єдиною правоохоронною складовою на вулицях під час масових заходів. Фактор візуалізації правоохоронців на цих заходах буде стримуючою системою для правопорушників”, — сказав він.
Окрім залучення до заходів з охорони громадського порядку, нацгвардійці мають посилити контроль та профілактику щодо незаконного видобутку бурштину.
“Бурштинова тема, як правило, активується у вихідні і святкові дні. Тому позиція співробітників і керівників Волинської, Житомирської та Рівненської областей має бути максимально активною”, — повідомив Ю.Аллеров.
Він додав, що наразі ситуація у зазначених регіонах повністю контрольована, охорону надр на постійній основі забезпечують спецпідрозділи. Крім того, діють мобільні наряди, які працюють спільно з лісовою охороною і громадськістю.
Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що у період посиленого несення служби у цілодобовому наряді будуть чергувати 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки.
“У разі ускладнення ситуації їх кількість буде збільшено вдвоє”, — сказав М.Чечоткін.
У Києві та області передбачено чергування під час свят 800 рятувальників та 200 одиниць техніки, при цьому майже стільки ж сил та засобів будуть знаходитись у аварійному резерві. Для уникнення кризових ситуацій передбачено цілодобовий обмін інформацією між ДСНС та суміжними відомствами, а також органами місцевого самоврядування.
Прикордонна служба України посилить резерви підрозділів у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Чернігівській та Одеській областях, а також на Придніпровській ділянці державного кордону.
“В період новорічних свят ми очікуємо збільшення черг, особливо на західній ділянці кордону. Тому прошу громадян з розумінням поставитись до цього”, — сказав перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.