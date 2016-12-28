Правоохранители будут работать в усиленном режиме в Новогодние праздники

О мероприятиях по обеспечению безопасности граждан шла речь сегодня, 28 декабря, на селекторном совещании под председательством заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. В совещании приняли участие руководители всех ведомств Министерства внутренних дел и их региональных подразделений.

Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров сообщил, что Нацгвардия будет обеспечивать публичную безопасность в тесном взаимодействии с патрульными полицейскими.

"НГУ и патрульные подразделения будут единственной правоохранительной составляющей на улицах во время массовых мероприятий. Фактор визуализации правоохранителей на этих мероприятиях будет сдерживающей системой для правонарушителей", — сказал он.

Кроме привлечения к мероприятиям по охране общественного порядка, нацгвардейцы должны усилить контроль и профилактику относительно незаконной добычи янтаря.

"Янтарная тема, как правило, активируется в выходные и праздничные дни. Поэтому позиция сотрудников и руководителей Волынской, Житомирской и Ровенской областей должна быть максимально активной", — сообщил Ю.Аллеров.

Он добавил, что сейчас ситуация в указанных регионах полностью контролируемая, охрану недр на постоянной основе обеспечивают спецподразделения. Кроме того, действуют мобильные наряды, которые работают совместно с лесной охраной и общественностью.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин отметил, что в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить 7 тыс. спасателей и свыше 2 тыс. единиц техники.

"В случае осложнения ситуации их количество будет увеличено вдвое", — сказал Н.Чечеткин.

В Киеве и области предусмотрено дежурство во время праздников 800 спасателей и 200 единиц техники, при этом почти столько же сил и средств будут находиться в аварийном резерве. Для избежания кризисных ситуаций предусмотрен круглосуточный обмен информацией между ГосЧС и смежными ведомствами, а также органами местного самоуправления.

Пограничная служба Украины усилит резервы подразделений во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской и Одесской областях, а также на Приднепровском участке государственной границы.

"В период новогодних праздников мы ожидаем увеличения очередей, особенно на западном участке границы. Поэтому прошу граждан с пониманием отнестись к этому", — сказал первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.