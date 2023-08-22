Правоохоронці повідомили про підозру українському прикордоннику, який перейшов на бік рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру прикордоннику, який на початку повномасштабного вторгнення рф залишив підрозділ і приєднався до окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Зловмисник потрапив у полон українських захисників під час боїв у районі селища Нескучне на Донеччині у червні цього року.
За даними слідства, підозрюваний обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування «Новотроїцьке» у Донецькій області. Але на початку березня 2022 року він самовільно залишив місце служби і втік до тимчасово захопленого селища Нікольське Маріупольського району, де проживають його родичі.
Там він вступив до лав окупаційного «мвс днр». У рядах загарбників зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на південному фронті.
Він займав вогневі позиці поблизу ворожих укріпрайонів та блокпостів, які мали стримувати просування українських військ на Маріупольському напрямку.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪ ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.
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