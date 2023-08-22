Правоохранители сообщили о подозрении украинскому пограничнику, который перешел на сторону рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении пограничнику, который в начале полномасштабного вторжения рф оставил подразделение и присоединился к оккупантам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Злоумышленник попал в плен украинских защитников во время боев в районе поселка Нескучное в Донецкой области в июне этого года.
По данным следствия, подозреваемый занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования «Новотроицкое» в Донецкой области. Но в начале марта 2022 года он самовольно оставил место службы и сбежал во временно захваченный поселок Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники.
Там он вступил в ряды оккупационного «мвс днр». В рядах захватчиков предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на южном фронте.
Он занимал огневые позиции вблизи вражеских укрепрайонов и блокпостов, которые должны были сдерживать продвижение украинских войск на Мариупольском направлении.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪ ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет заключения
Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет заключения