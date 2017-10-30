Правоохоронці повідомили подробиці нападу на Окуєву та Осмаєва

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що під час обстрілу одна особа загинула, а іншу особу поранено, передає кореспондент УНН.

“Можу підтвердити, що кілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство. Один громадянин загинув, один лежить в лікарні. Його життю небезпеки немає”, — сказав він.

У той же час прокурор Київської області Дмитро Чибісов розповів, що авто обстріляли приблизно о 20.30.

Як повідомили у прес-службі поліції, сьогодні, о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха, Васильківського району, розстріляли автомобіль.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

На території столичної області та сусіднім регіонам введений оперативний план “Сирена”, тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка — загинула.

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