Правоохранители сообщили подробности нападения на Окуеву и Осмаева

"Могу подтвердить, что несколько часов назад на этом месте совершено убийство. Один гражданин погиб, один лежит в больнице. Его жизни опасности нет ", - сказал он.

В то же время прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов рассказал, что авто обстреляли примерно в 20.30.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сегодня, в 20 часов по спецлинии 102 полиции Киевской области поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха, Васильковского района, расстреляли автомобиль.

На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

На территории столичной области и соседних регионах введен оперативный план "Сирена", продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла.