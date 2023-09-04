Правоохоронці показали, як у Харкові діти навчаються в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Харкові 61 клас школярів навчається у підземці. На станціях чергують поліцейські та рятувальників. Школярів до метрополітену на навчання привозять шкільні автобуси. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.
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«Чи могли б колись уявити, що українські діти будуть навчатися в підземці? Зараз це наша реальність. Принаймні в Харкові. Тут на п’яти станціях метрополітену навчається 61 клас дітей різного віку», - повідомив Клименко.
За його словами, на кожній станції чергують поліцейські та рятувальники, щоб убезпечити дітей від можливих загроз. Також задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста.
Нагадаємо
У Харкові свято “Першого дзвоника” для школярів провели у метрополітені.