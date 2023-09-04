Правоохоронці показали, як у Харкові діти навчаються в метро

Цитата

«Чи могли б колись уявити, що українські діти будуть навчатися в підземці? Зараз це наша реальність. Принаймні в Харкові. Тут на п’яти станціях метрополітену навчається 61 клас дітей різного віку», - повідомив Клименко.

За його словами, на кожній станції чергують поліцейські та рятувальники, щоб убезпечити дітей від можливих загроз. Також задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста.

Нагадаємо

У Харкові свято “Першого дзвоника” для школярів провели у метрополітені.