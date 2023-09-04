Правоохранители показали, как в Харькове дети учатся в метро

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«Могли бы когда-то представить, что украинские дети будут учиться в подземке? Сейчас это наша реальность. По крайней мере в Харькове. Здесь на пяти станциях метрополитена обучается 61 класс детей разного возраста», - сообщил Клименко.

По его словам, на каждой станции дежурят полицейские и спасатели, чтобы обезопасить детей от возможных угроз. Также для безопасности патрули будут сопровождать школьные автобусы при перевозке учеников из отдаленных районов города.

Напомним

В Харькове праздник “Первого звонка” для школьников провели в метрополитене.