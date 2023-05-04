Правоохоронці показали уламки збитих вночі над Києвом ворожих дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні вранці на вулицях Києва виявляли уламки ворожих дронів, що були вночі збиті силами ППО. Про це повідомляє Патрульна поліція столиці, пише УНН.
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«Вночі та зранку патрульні отримували чисельні повідомлення про падіння уламків. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників».
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Повідомляється, що у разі потреби, поліцейські готові були надавати домедичну допомогу кожному, кому вона була необхідна»
Нагадаємо, усі повітряні цілі, які вночі атакували столицю були знищені.
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