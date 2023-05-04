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Правоохоронці показали уламки збитих вночі над Києвом ворожих дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні вранці на вулицях Києва виявляли уламки ворожих дронів, що були вночі збиті силами ППО. Про це повідомляє Патрульна поліція столиці, пише УНН.

Цитата

«Вночі та зранку патрульні отримували чисельні повідомлення про падіння уламків. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників».

Деталі

Повідомляється, що у разі потреби, поліцейські готові були надавати домедичну допомогу кожному, кому вона була необхідна»

Нагадаємо, усі повітряні цілі, які вночі атакували столицю були знищені

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