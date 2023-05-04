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По Чернігівщині вночі ворог завдав авіаудар, за добу є одна загибла - ОВА

По Чернігівщині вночі ворог завдав авіаудар, за добу є одна загибла - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За добу у двох районах Чернігівської області зафіксовано 17 вибухів, уночі російські війська завдали авіаудар. Загинула жінка. Повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Цитата

"17 вибухів впродовж доби біля та в населених пунктах Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Близько 23:20 внаслідок авіаудару у селі Іванівка Новгород-Сіверського району загорівся житловий будинок та господарча будівля, ще один будинок пошкоджено. На жаль, жінка 1941 року народження загинула. Інформація щодо постраждалих уточняється", - повідомив В’ячеслав Чаус.

Доповнення

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.

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