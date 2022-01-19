Правоохоронці під Печерським судом затримали політв’язня Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Під Печерським судом правоохоронці затримали колишнього політв’язня Росії Володимира Балуха, повідомляє УНН.
Кореспондент УНН встиг зафіксувати момент, як Балух з червоно-чорним прапором на плечах, кидається у бік правоохоронців. Після цього його затримують.
Однак, як стало відомо, практично одразу Балуха відпустили передавши його нардепові Володимиру В'ятровичу.
Наразі суд вже оголосив рішення щодо запобіжного заходу п’ятому президентові України, нардепові Петру Порошенко, відпустивши його під особисте зобов’язання.
Однак перед цим до суду були стягнуті додаткові сили правоохоронців, після того, як між активістами та поліцією сталися сутички.
Раніше під судом двічі сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.
Після того, як правоохоронці нібито намагалися відібрати у активістів бочки, які ті хотіли використовувати для розпалення вогнища, на якому мали зігріти воду для чаю та кави, виникла штовханина. Згодом ситуація вгамувалася. Але за кілька хвилин конфлікт розгорівся з новою силою. Люди висловили невдоволення діями правоохоронців, які у свою чергу заявляли про незаконність намагань встановити намети та роздавати напої.
Поки офіційних коментарів від поліції щодо ситуації немає. Також відсутня інформація про можливі затримання та постраждалих.
Доповнення
Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов вийде з нарадчої кімнати 19 січня о 14:00 для оголошення рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку.
Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Контекст
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.