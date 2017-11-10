Правоохоронці перевірили 10 аеропортів України на наявність вибухівки

“До 10 аеропортів надійшло анонімне повідомлення про замінування. Вінницький , Одеський, Рівенський, Чернівецький, Ужгородський, Івано-Франківський, Херсонський,Харківский та Дніпропетрорвский аеропорти пройшли перевірку оперативно-слідчої групи”, — розповів Я.Тракало.

Інформація про замінування не підтвердилась у жодному місті.

Загалом з аеропортів було евакуйовано близько 1,5 тис. осіб. Зокрема, в Запоріжжі було евакуйовано- 700, Харкові — 200 та в Одесі — 450 чоловік персоналу.

“Інформація заведена до журналу єдиного обліку, в подальшому буде вирішуватись питання про реєстру досодового розслідування”, — додав речник Нацполіції.

Нагадаємо сьогодні близько 11:30 надійшло повідомлення про замінування Вінницького аеропорту. За ним повідомлення отримали Запорізький та Чернівецький аеропорти. Близько опівдня “замінували” літовища Одеси, Херсону та Рівного. В більшості випадків повідомлялося про замінований автомобіль на території літовища.