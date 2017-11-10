Правоохоронці перевірили 10 аеропортів України на наявність вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні у 10-ти містах України до поліції надійшли повідомлення про замінування місцевих аеропортів. Про це УНН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“До 10 аеропортів надійшло анонімне повідомлення про замінування. Вінницький , Одеський, Рівенський, Чернівецький, Ужгородський, Івано-Франківський, Херсонський,Харківский та Дніпропетрорвский аеропорти пройшли перевірку оперативно-слідчої групи”, — розповів Я.Тракало.
Інформація про замінування не підтвердилась у жодному місті.
Загалом з аеропортів було евакуйовано близько 1,5 тис. осіб. Зокрема, в Запоріжжі було евакуйовано- 700, Харкові — 200 та в Одесі — 450 чоловік персоналу.
“Інформація заведена до журналу єдиного обліку, в подальшому буде вирішуватись питання про реєстру досодового розслідування”, — додав речник Нацполіції.
Нагадаємо сьогодні близько 11:30 надійшло повідомлення про замінування Вінницького аеропорту. За ним повідомлення отримали Запорізький та Чернівецький аеропорти. Близько опівдня “замінували” літовища Одеси, Херсону та Рівного. В більшості випадків повідомлялося про замінований автомобіль на території літовища.