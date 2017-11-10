Правоохранители проверили 10 аэропортов Украины на наличие взрывчатки

“В 10 аэропортов поступило анонимное сообщение о заминировании. Винницкий, Одесский, Ровенский, Черновицкий, Ужгородский, Ивано-Франковский, Херсонский, Харьковский и Днипропетрорвский аэропорты прошли проверку оперативно-следственной группы”, — рассказал Я.Тракало.

Информация о заминировании не подтвердилось ни в одном городе.

Всего с аэропортов были эвакуированы около 1,5 тыс. человек. В частности, в Запорожье было евакуйовано- 700, Харькове — 200 и в Одессе — 450 человек персонала.

“Информация внесена в журнал единого учета, в дальнейшем будет решаться вопрос о реестре досодового расследования”, — добавил представитель Нацполиции.

Напомним, сегодня около 11:30 поступило сообщение о заминировании Винницкого аэропорта . За ним сообщение получили Запорожский и Черновицкий аэропорты. Около полудня “заминировали” аэродромы Одессы, Херсона и Ровно. В большинстве случаев сообщалось о заминированном автомобиле на территории аэродрома.