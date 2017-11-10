Правоохоронці отримали повідомлення про замінування аеропорту в Ужгороді

Зараз поліція та цивільні служби проводять перевірку території аеропорту.

Евакуація не проводиться, оскільки аеропорт діє в режимі обмеженого функціонування.

Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігається масове "мінування" аеропортів. В більшості випадків повідомляється про замінований автомобіль на території літовища. В аеропорті Запоріжжя інформація про небезпеку не підтвердилася. Перевірка триває в Одесі та Вінниці.