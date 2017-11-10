Правоохоронці отримали повідомлення про замінування аеропорту в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Близько години тому до поліції надійшла інформація від служби авіаційної безпеки про те, що на території міжнародного аеропорту "Ужгород" знаходиться замінований автомобіль чорного кольору. Про це УНН повідомила речниця поліції Закарпатської області Тетяна Щоголєва.
Зараз поліція та цивільні служби проводять перевірку території аеропорту.
Евакуація не проводиться, оскільки аеропорт діє в режимі обмеженого функціонування.
Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігається масове "мінування" аеропортів. В більшості випадків повідомляється про замінований автомобіль на території літовища. В аеропорті Запоріжжя інформація про небезпеку не підтвердилася. Перевірка триває в Одесі та Вінниці.