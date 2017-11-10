Правоохранители получили сообщение о заминировании аэропорта в Ужгороде

УЖГОРОД-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Около часа назад в полицию поступила информация от службы авиационной безопасности о том, что на территории международного аэропорта "Ужгород" находится заминированный автомобиль черного цвета. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь полиции Закарпатской области Татьяна Щеголева.