Правоохоронці Одеси вилучили із клініки наркотики на суму майже 5 млн. грн.
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Одеські поліцейські вилучили з клініки замісної терапії невраховані наркотики. За цінами “чорного ринку” вартість вилучених наркотиків складає 4,5 млн.грн. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.
Співробітники Слідчого управління та Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській обл. в рамках розслідування провадження, розпочатого за ч.1 ст.320 Кримінального кодексу України, провели санкціонований обшук у закладі, де проводиться замісна підтримувальна терапія.
“У результаті поліцейські вилучили 3 тис.853 дози особливо небезпечного наркотичного засобу “Метадон”, 4тис.583 дози бупренорфіну та 555 доз психотропної речовини “Сибазон”. Крім цього, були виявлені та вилучені невраховані грошові кошти у розмірі 75 тис. грн.",- зазначили у відомстві.
Розслідування за даним фактом триває.
Нагадаємо, 25 квітня правоохоронці Хмельниччини вилучили синтетичних наркотиків на 500 тис.грн.