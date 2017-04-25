Правоохоронці Одеси вилучили із клініки наркотики на суму майже 5 млн. грн.

Співробітники Слідчого управління та Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській обл. в рамках розслідування провадження, розпочатого за ч.1 ст.320 Кримінального кодексу України, провели санкціонований обшук у закладі, де проводиться замісна підтримувальна терапія.

“У результаті поліцейські вилучили 3 тис.853 дози особливо небезпечного наркотичного засобу “Метадон”, 4тис.583 дози бупренорфіну та 555 доз психотропної речовини “Сибазон”. Крім цього, були виявлені та вилучені невраховані грошові кошти у розмірі 75 тис. грн.",- зазначили у відомстві.

Розслідування за даним фактом триває.

Нагадаємо, 25 квітня правоохоронці Хмельниччини вилучили синтетичних наркотиків на 500 тис.грн.