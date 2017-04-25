Правоохранители Одессы изъяли из клиники наркотики на сумму почти 5 млн. грн.

Сотрудники Следственного управления и Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской обл. в рамках расследования производства, начатого по ч.1 ст.320 Уголовного кодекса Украины, провели санкционированный обыск в заведении, где проводится заместительная поддерживающая терапия.

"В результате полицейские изъяли 3 тис.853 доз особо опасного наркотического средства "Метадон", 4тис.583 доз бупренорфина и 555 доз психотропного вещества "Сибазон" . Кроме этого, были обнаружены и изъяты неучтенные денежные средства в размере 75 тыс. грн ", - отметили в ведомстве.

Расследование по данному факту продолжается.

Напомним, 25 апреля правоохранители Хмельницкой изъяли синтетических наркотиков на 500 тыс.