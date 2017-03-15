Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування житлового будинку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні о 15:10 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що на вул.Пантелеймонівській, 128 заміновано житловий будинок. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, експертів вибухо-технічного відділу, кінологів та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. У будинку розміщенні 40 житлових квартир та офіси 3 підприємств. Мешканців будинку евакуювали.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 9 березня поліція міста Києва перевіряла інформацію про наявність вибухівки у приміщенні телеканалу “СТБ”, який розташований за адресою вул.Шевцова, буд. 1.