Правоохранители Одессы проверяют информацию о заминировании жилого дома
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня в 15:10 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на ул.Пантелеймоновская, 128 заминирован жилой дом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, эксперты взрыво-технического отдела, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В доме размещены 40 жилых квартир и офисы 3 предприятий. Жителей дома эвакуировали.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, 9 марта полиция города Киева проверяла информацию о наличии взрывчатки в помещении телеканала "СТБ", который расположен по адресу ул.Шевцова, д. 1.