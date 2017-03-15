Правоохранители Одессы проверяют информацию о заминировании жилого дома

На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа, эксперты взрыво-технического отдела, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В доме размещены 40 жилых квартир и офисы 3 предприятий. Жителей дома эвакуировали.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 9 марта полиция города Киева проверяла информацию о наличии взрывчатки в помещении телеканала "СТБ", который расположен по адресу ул.Шевцова, д. 1.