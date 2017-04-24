Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні о 16.10 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу м.Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.
"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники ДСНС, інспектори-вибухотехніки та кінологи.
Вживаються заходи по евакуації громадян", -повідомили у поліції.
Наразі застосовані усі необхідні заходи безпеки, тривають перевірки території вокзалу та приміщень.
Нагадаємо, раніше УНН повідомля про перевірку будівлі Малиновського районного суду, який сьогодні також замінували.