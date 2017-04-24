Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники ДСНС, інспектори-вибухотехніки та кінологи.

Вживаються заходи по евакуації громадян", -повідомили у поліції.

Наразі застосовані усі необхідні заходи безпеки, тривають перевірки території вокзалу та приміщень.

Нагадаємо, раніше УНН повідомля про перевірку будівлі Малиновського районного суду, який сьогодні також замінували.