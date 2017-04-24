Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании железнодорожного вокзала

“На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, работники ДСНС, инспекторы-взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан ”, -сообщила в полиции.

Сейчас применены все необходимые меры безопасности, продолжаются проверки территории вокзала и помещений.

Напомним, ранее УНН сообщили об проверку здания Малиновского районного суда, который сегодня также заминировали .