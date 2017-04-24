Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании железнодорожного вокзала
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня в 16:10 по спецлинии “102” поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
“На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, работники ДСНС, инспекторы-взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан ”, -сообщила в полиции.
Сейчас применены все необходимые меры безопасности, продолжаются проверки территории вокзала и помещений.
Напомним, ранее УНН сообщили об проверку здания Малиновского районного суда, который сегодня также заминировали .