Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування апеляційного суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні, о 09:23 в поліцію надійшло повідомлення про те, що Одеський апеляційний суд, який розташований за адресою вул.Гайдара, 24а, заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
"На місце події направлена слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба, кінологи. Працівників суду та відвідувачів евакуювали. Наразі будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР",- повідомили у поліції.
Нагадаємо, 27 березня вибухівку шукали у Господарському суді Одеси.