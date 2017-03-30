Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування апеляційного суду

"На місце події направлена слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба, кінологи. Працівників суду та відвідувачів евакуювали. Наразі будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР",- повідомили у поліції.

Нагадаємо, 27 березня вибухівку шукали у Господарському суді Одеси.