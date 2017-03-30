Правоохранители Одессы проверяют информацию о заминировании апелляционного суда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня, в 09:23 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, расположенный по адресу ул.Гайдара, 24а, заминирован. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба, кинологи. Работников суда и посетителей эвакуировали. Сейчас здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР" , - сообщили в полиции.
Напомним, 27 марта взрывчатку искали в Хозяйственном суде Одессы.