Правоохранители Одессы проверяют информацию о заминировании апелляционного суда

ОДЕССА-КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня, в 09:23 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, расположенный по адресу ул.Гайдара, 24а, заминирован. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.