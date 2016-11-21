Правоохоронці не знайшли вибухівки в театрі опери та балету в Харкові

“Правоохоронці оглянули 52 тисячі кв. метрів. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин не виявлено”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, інформація про замінування будівлі Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенко надійшла сьогодні до Шевченківського відділення поліції міста Харкова о 17.10.