Правоохоронці не знайшли вибухівки в театрі опери та балету в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Інформація про замінування Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка не підтвердилася. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
“Правоохоронці оглянули 52 тисячі кв. метрів. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин не виявлено”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, інформація про замінування будівлі Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенко надійшла сьогодні до Шевченківського відділення поліції міста Харкова о 17.10.