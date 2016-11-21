Правоохранители не нашли взрывчатки в театре оперы и балета в Харькове

"Правоохранители осмотрели 52000 кв. метров. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено", - сказано в сообщении.

Напомним, информация о заминировании здания Харьковского национального академического театра оперы и балета имени М.В. Лысенко поступила сегодня в Шевченковское отделение полиции города Харькова в 17.10.