Правоохранители не нашли взрывчатки в театре оперы и балета в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Информация о заминировании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко не подтвердилась. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"Правоохранители осмотрели 52000 кв. метров. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено", - сказано в сообщении.
Напомним, информация о заминировании здания Харьковского национального академического театра оперы и балета имени М.В. Лысенко поступила сегодня в Шевченковское отделение полиции города Харькова в 17.10.